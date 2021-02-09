СМИ: в Сербию доставили новую партию вакцины "Спутник V"

БЕЛГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Сербию. Об этом сообщило во вторник агентство Tanjug .

Сообщается, что самолет компании Air Serbia, перевозивший партию вакцины, вылетел из аэропорта Шереметьево в 05:00 мск. За отправкой груза из Москвы наблюдал министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

По словам сербского министра, ситуация с вакциной стала "доказательством братских отношений двух стран и самых лучших личных отношений президентов Александара Вучича и Владимира Путина". "Вакцина сегодня дороже золота. Вакцины нам важны для сохранения здоровья и жизни людей, а также для экономики и возвращения к нормальной жизни. Если Сербия продолжит вакцинироваться существующими темпами, мы можем первыми победить пандемию", - сказал Попович.

В 06:30 по белградскому времени лайнер приземлился в аэропорту Никола Тесла, после чего вакцина "Спутник V" была немедленно доставлена в Институт вирусологии "Торлак" в Белграде, откуда небольшими партиями ее отправят в центры вакцинации по всей стране. Ожидается, что 11 февраля в институт для оценки возможностей учреждения прибудет также делегация российских специалистов.

Кампания по вакцинации в Сербии стартовала 24 декабря. Российская вакцина получила разрешение на применение 31 декабря, и уже 6 января началась вакцинация "Спутником V". Более 40% записавшихся на вакцинацию в стране заявили, что хотели бы привиться именно российским препаратом, а не также разрешенным в Сербии американской Pfizer или китайской Sinopharm.