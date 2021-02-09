Минздрав Пакистана подтвердил разрешение на использование "Спутника V"

ИСЛАМАБАД, 9 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Пакистана Файсал Султан подтвердил, что российская вакцина "Спутник V" получила одобрение на экстренное использование. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.
"Вакцина "Спутник V" получила разрешение на экстренное использование", - написал министр журналистам Reuters в мессенджере.
2 февраля компания AGP, которая будет заниматься импортом прививки "Спутник V" в стране, сообщила пакистанской бирже о выдаче разрешения на экстренное использование.
"Компания рада сообщить, что Управление по контролю за медикаментами Пакистана выдало 1 февраля разрешение на экстренное использование вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Компании разрешено заняться импортом и применением вакцины в стране", - сказано в письме пакистанской фирмы бирже.
Впервые о получении санкции на использование стало известно 24 января. Тогда газета Dawn со ссылкой на источник в пакистанском правительстве сообщила, что вакцина "Спутник V" стала третьей, одобренной для экстренного применения в стране. Раньше российской разработки одобрение на экстренное использование получили препараты британско-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinopharm.