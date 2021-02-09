Минздрав Пакистана подтвердил разрешение на использование "Спутника V"

ИСЛАМАБАД, 9 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Пакистана Файсал Султан подтвердил, что российская вакцина "Спутник V" получила одобрение на экстренное использование. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Вакцина "Спутник V" получила разрешение на экстренное использование", - написал министр журналистам Reuters в мессенджере.

2 февраля компания AGP, которая будет заниматься импортом прививки "Спутник V" в стране, сообщила пакистанской бирже о выдаче разрешения на экстренное использование.

"Компания рада сообщить, что Управление по контролю за медикаментами Пакистана выдало 1 февраля разрешение на экстренное использование вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Компании разрешено заняться импортом и применением вакцины в стране", - сказано в письме пакистанской фирмы бирже.

Впервые о получении санкции на использование стало известно 24 января. Тогда газета Dawn со ссылкой на источник в пакистанском правительстве сообщила, что вакцина "Спутник V" стала третьей, одобренной для экстренного применения в стране. Раньше российской разработки одобрение на экстренное использование получили препараты британско-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinopharm.