В Воронеже компанию оштрафовали на 750 тыс. рублей за снос старинных зданий хлебозавода

ВОРОНЕЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 750 тыс. рублей компанию, которая снесла в центре Воронежа объект культурного наследия - старинные строения хлебозавода № 1. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

"Постановлением Ленинского районного суда ООО Специализированный застройщик "Выбор-север" признано виновным в нарушении ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ") с назначением штрафа в размере 750 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, управление обратилось в суд после того, как компания снесла объект капитального строительства в границах выявленного объекта культурного наследия "Культурный слой г. Воронежа". Ранее сообщалось, что после сноса в Воронеже зданий хлебозавода № 1 следователи возбудили уголовные дела по ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ") и ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Предполагается, что строения хлебозавода вовремя не включили в список объектов культурного наследия региона, из-за чего застройщик снес здания, представлявшие культурную, историческую и научную ценность.

В ноябре 2020 года в центре Воронежа снесли здание хлебозавода № 1, что вызвало возмущение жителей города. Территорию хлебозавода продали застройщику за почти 100 млн рублей, строители приступили к расчистке площадки, но общественность города выступила против и потребовала признать его объектом культурного наследия. Когда все здания хлебозавода № 1 снесли, региональное управление по охране объектов культурного наследия включило комплекс в перечень охраняемых законом.

Хлебозавод № 1 построили в Воронеже в 1929 году. Он производил более 30 видов хлеба, батонов, булочек, печенья, пряников. На его месте еще в 1873 году соорудили крупорушку купчихи Русиновой. В 1894 году в той же усадьбе открылось предприятие "Третьего товарищества паровых мукомольных мельниц", а мельница была самой крупной в Воронеже. Комплекс сохранившихся сооружений общественность города считала старейшим памятником истории пищевой промышленности региона.