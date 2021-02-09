Минздрав расширил категорию граждан для вакцинации от COVID-19 в рамках календаря прививок

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минздрав России расширил категорию граждан, которые могут вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции в рамках календаря профилактических прививок. Соответствующий приказ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в категорию приоритета по вакцинации первого уровня включены лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более. Кроме них к данной группе также относятся работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.

К приоритету второго уровня относятся работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, работники в пунктах пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие. В приоритет третьего уровня входят государственные гражданские и муниципальные служащие, обучающиеся в колледжах и вузах, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

Приказ о внесении прививки от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям был утвержден в середине декабря 2020 года.

18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.