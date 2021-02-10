Мишель Обама выпустит на Netflix шоу для детей про здоровое питание

ТАСС, 10 февраля. Бывшая первая леди США Мишель Обама объявила во вторник о том, что примет участие в новом семейном шоу про здоровое питание "Вафли + Моти", которое выйдет 16 марта на сервисе потокового вещания Netflix.

"Я рада сообщить, что 16 марта выйдет мое новое шоу на Netflix, которое называется "Вафли + Моти"! С нетерпением жду, что семьи и дети отовсюду присоединятся к нашим приключениям, в которых мы будем исследовать, готовить и есть вкусную еду со всего мира", - говорится в сообщении, размещенном на странице Мишель Обамы в Twitter.

Она также отметила, что будет рада помочь детям узнать о здоровом питании и приобрести привычку питаться правильно.

5 февраля продюсерская компания Барака и Мишель Обама Higher Ground Productions объявила о создании новых шести проектов, которые будут разрабатываться совместно с Netflix. Среди новых работ представлены четыре художественных фильма в жанре научной фантастики, автобиографии, мелодрамы, а также сериал в жанре триллер и серия документальных фильмов. Проекты будут выпущены в течение следующих нескольких лет.