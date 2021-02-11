Собянин надеется, что тренд на улучшение ситуации с коронавирусом в Москве сохранится

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что в столице сохранится тренд на улучшение ситуации с коронавирусом, а потенциальный всплеск заболеваемости COVID-19 не будет критичным. Об этом он сообщил в четверг в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже и возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации <...> будет продолжаться. Если даже какой-то и будет всплеск, то он не будет критичным, и мы его переживем и дальше будем выходить из пандемии, заниматься привычными делами и вести привычный образ жизни", - сказал мэр.

Собянин 27 января отменил обязанность работодателей отправлять на удаленку 30% сотрудников. Теперь решение о том, возвращать работников в офисы или сохранять удаленный режим работы, остается за руководителями предприятий. При этом сохраняется домашний режим для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями. Кроме этого, были сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00.

4 февраля мэр заявил, что основные ограничения из-за коронавируса могут снять в Москве к маю. При этом он отметил, проводить массовые мероприятия в Москве пока рано, также преждевременно отменять домашний режим из-за коронавируса для пожилых москвичей и людей из групп риска.

Собянин указал, что отмена требования о переводе 30% сотрудников в Москве на удаленный режим работы является важным решением, которое дает возможность экономике нормально развиваться, а людям - возвращаться на рабочие места и полноценно работать. По словам мэра, при принятии решений необходимо рассматривать социально-экономическую ситуацию и отменять те запреты, которые прямо влияют на нее. Среди таковых он назвал отмену ограничений на посещение школьниками старших классов очных занятий, ограничений на работу общепита, в том числе в ночное время, а также частичных ограничений на работу театров, кинотеатров и концертных залов.

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