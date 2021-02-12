Путин лично поздравит академика Дедова с юбилеем

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично поздравит с юбилеем академика РАН, специалиста в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивана Дедова, которому в пятницу исполнилось 80 лет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент 12 февраля работает в Кремле. "Он лично сегодня поздравит с юбилеем Ивана Дедова, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, вообще ученого с мировым именем", - указал представитель Кремля.

Он отметил, что Путин и Дедов "достаточно часто общаются по вопросам научных изысканий и по вопросам деятельности в области эндокринологии, давно и хорошо знают друг друга".

Песков напомнил о том, что глава государства уже направил академику поздравительную телеграмму. У президента в пятницу также запланированы другие непубличные мероприятия.