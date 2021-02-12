Путин 12 февраля лично поздравит академика Дедова с юбилеем

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично поздравит с юбилеем академика РАН, специалиста в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивана Дедова, которому в пятницу исполнилось 80 лет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент 12 февраля работает в Кремле. "Он лично сегодня поздравит с юбилеем Ивана Дедова, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, вообще ученого с мировым именем", - указал представитель Кремля.

Он отметил, что Путин и Дедов "достаточно часто общаются по вопросам научных изысканий и по вопросам деятельности в области эндокринологии, давно и хорошо знают друг друга".

Песков напомнил о том, что глава государства уже направил академику поздравительную телеграмму. У президента в пятницу также запланированы другие непубличные мероприятия.

Ранее в пятницу Путин поздравил академика с юбилеем, отметив в телеграмме его вклад в развитие медицины и здравоохранения. Президент также указал на плодотворную работу Дедова как основателя и признанного лидера всемирно известной эндокринологической школы. В 2018 году академик стал лауреатом госпремии в области науки и технологий за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранении.

Кроме того, ранее в этот день был опубликован указ Путина о присвоении Дедову звания Героя Труда Российской Федерации за особые заслуги перед государством и народом. Также академик удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и орденом Дружбы народов.