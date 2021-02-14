В посольство РФ не поступало данных о пострадавших из-за землетрясения в Японии россиянах

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Информации о пострадавших гражданах РФ в результате землетрясения, которое произошло в субботу на северо-востоке Японии, на данный момент не поступало. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в посольстве РФ в Японии.

"На данный момент никакой информации о пострадавших гражданах РФ в посольство не поступало", - подчеркнул собеседник агентства.

Между тем посольство РФ в Японии на своих площадках в социальных сетях выразило японскому народу соболезнования и поддержку в связи с ударом стихии. "Искренне сочувствуем японским друзьям, пережившим вчера сильное землетрясение на северо-востоке страны. Уверены, что присущие японскому народу выдержка, самоотверженность и организованность позволят преодолеть и этот вызов. В эти трудные дни мы с вами!" - говорится в опубликованном посольстве сообщении.

Министр обороны Нобуо Киси отдал распоряжение привести в состояние максимальной готовности Силы самообороны Японии. Солдаты готовы в любую минуту отправиться в регионы помогать в ликвидации последствий землетрясения, которые в настоящее время оцениваются. Премьер-министр Ёсихидэ Суга, выступая ночью перед журналистами, отметил, что удар стихии не вызвал масштабных разрушений, но призвал местных жителей готовиться к афтершокам. Спасательные службы также предупреждают об угрозах оползней и призывают местных жителей не приближаться к потенциально опасным горным районам.