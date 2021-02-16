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Пандемия COVID-19

Глава ЕК заявила, что в ЕС хотят убедиться в качестве производства вакцины "Спутник V"

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что централизованный заказ российской вакцины от коронавируса для Евросоюза возможен после ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен EPA-EFE/JOHN THYS / POOL
Описание
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© EPA-EFE/JOHN THYS / POOL

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Централизованный заказ российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для Евросоюза (ЕС) возможен после ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а для этого необходимо убедиться в высоком качестве ее производства. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Les Echos, опубликованном в ее номере за вторник.

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"Есть два предварительных условия, - заявила глава ЕК. - Они должны сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA. А для этого они должны предоставить полный доступ на свои производственные площадки. Производство вакцин связано с рисками, и мы должны убедиться, что все под контролем".

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла о необходимости сертификации европейским регулятором российской вакцины для ее дальнейших закупок в ЕС. При этом Еврокомиссия признала право национальных регуляторов государств Евросоюза самостоятельно сертифицировать российскую вакцину для своих национальных рынков в случае экстренной необходимости, например, при нехватке сертифицированных в ЕС препаратов для вакцинации населения. Этим правом воспользовалась Венгрия, и после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце января министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия получит 2 млн доз российского препарата.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что Европейское агентство лекарственных средств сможет сертифицировать "Спутник V", так как его высокая эффективность уже подтверждена.

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РоссияФон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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