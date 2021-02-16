Глава ЕК заявила, что в ЕС хотят убедиться в качестве производства вакцины "Спутник V"

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Централизованный заказ российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для Евросоюза (ЕС) возможен после ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а для этого необходимо убедиться в высоком качестве ее производства. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Les Echos , опубликованном в ее номере за вторник.

"Есть два предварительных условия, - заявила глава ЕК. - Они должны сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA. А для этого они должны предоставить полный доступ на свои производственные площадки. Производство вакцин связано с рисками, и мы должны убедиться, что все под контролем".

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла о необходимости сертификации европейским регулятором российской вакцины для ее дальнейших закупок в ЕС. При этом Еврокомиссия признала право национальных регуляторов государств Евросоюза самостоятельно сертифицировать российскую вакцину для своих национальных рынков в случае экстренной необходимости, например, при нехватке сертифицированных в ЕС препаратов для вакцинации населения. Этим правом воспользовалась Венгрия, и после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце января министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия получит 2 млн доз российского препарата.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что Европейское агентство лекарственных средств сможет сертифицировать "Спутник V", так как его высокая эффективность уже подтверждена.