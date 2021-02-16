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Более 200 тыс. человек в Подмосковье привились от COVID-19

Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. человек прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Московской области. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

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"С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции более 200 тыс. человек в Московской области сделали выбор в пользу вакцинации препаратом "Спутник V". Привиться можно бесплатно в пунктах вакцинации по всему Подмосковью", - рассказали в пресс-службе.

Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

"Кампания по вакцинации в Подмосковье продолжается. Мы наращиваем темпы, поскольку многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от COVID-19. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что на вакцинацию можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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