Первую партию вакцины "Спутник V" доставили в сектор Газа

ТАСС, 17 февраля. Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в сектор Газа. Об этом в среду сообщило палестинское агентство Maan .

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

По его информации, груз прибыл из города Рамалла (административный центр Западного берега реки Иордан) на контрольно-пропускной пункт Бейт-Ханун в секторе Газа. Отмечается, что доставка российского препарата в палестинский анклав стала возможной после одобрения со стороны властей Израиля.

В понедельник министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщала, что власти Израиля не позволили ввезти груз на территорию сектора. По ее словам, препарат предназначался для вакцинации работников сферы здравоохранения.

11 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинформировал о регистрации Министерством здравоохранения Государства Палестина "Спутника V". Отмечалось, что это было осуществлено в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на палестинской территории. По данным РФПИ, поставки препарата "намечены на первый квартал этого года".