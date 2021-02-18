В Москве могут установить памятную доску актеру Андрею Мягкову

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Памятную табличку в Москве могут установить советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РСФСР Андрею Мягкову, который умер в четверг на 83-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Я только узнал. Он долго и сильно болел. Андрей был потрясающий человеком, удивительным актером. Он был очень умный, образованный и всегда требовательно относился к себе", - сказал Герасимов.

Он добавил, что это большая потеря для всех.

"Андрей был редко с кем-то в дружеских отношениях, но я рад, что они у нас таковые были. Светлая память и соболезнования всем родственникам и друзьям. Я уверен, что памятная табличка обязательно появится на доме, где он жил. Будем ждать обращения по этому поводу в Московскую городскую думу", - сказал Герасимов.

Об актере

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) в семье Василия Дмитриевича (1908-1978) и Зинаиды Александровны (1913-1989) Мягковых. Отец - педагог, кандидат технических наук. Мать - инженер-механик.

С 1977 года был актером Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова (до разделения театра в 1987 году - в составе единого Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького). Исполнял различные роли в спектаклях: "Чайка", "Иванов", "Дядя Ваня" и "Три сестры" по пьесам Антона Чехова, "Утиная охота" по произведению Александра Вампилова, "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, "Приведения" по пьесе Генрика Ибсена, "Борис Годунов" по произведению Александра Пушкина, "Мещане" по пьесе Максима Горького, "Белый кролик" по комедии Мэри Чейз и др.