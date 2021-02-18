Пропавшего на Сахалине во время метели водителя автогрейдера нашли живым

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Водителя автогрейдера, пропавшего во время метели в Смирныховском районе (центральная часть Сахалина) во время расчистки дорог от снега, нашли живым. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Человека нашли, он жив", - рассказали в пресс-службе. Подробности пока не уточняются.

Водитель автогрейдера (сотрудник компании "Петросах") вечером 16 февраля выехал в метель на очистку технологической дороги из села Первомайск Смирныховского района и не вернулся. Спасатели, полиция, неравнодушные граждане, сотрудники местной администрации два дня вели поиски. К ним присоединился специалист с оборудованием системы "Безопасный город" из Южно-Сахалинска, местность обследовали с помощью беспилотника. Ранее в администрации муниципалитета ТАСС рассказали, что 16 февраля в той местности, где работал грейдерист, сошла лавина. Предполагалось, что она могла накрыть мужчину вместе с техникой.

Спасатели объявляли на 16-18 февраля штормовое предупреждение в Сахалинской области, в регионе третьи сутки фиксируют мощный циклон с метелями и сильным ветром, но сейчас он начал ослабевать. Большинство школьников остаются дома на дистанционном обучении. Ветер нарушил энергоснабжение многих населенных пунктов. Нарушена работа почти всех видов транспорта. Повсеместно в регионе созданы пункты обогрева. Сугробы на частных территориях выше окон первых этажей, на дорогах огромные пробки.