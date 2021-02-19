"Курорт Эльбрус" открыл канатные дороги и лыжные трассы после закрытия из-за непогоды

НАЛЬЧИК, 19 февраля. /ТАСС/. Горнолыжный курорт у подножия Эльбруса, который был закрыт почти неделю назад из-за непогоды, открыл свои канатные дороги и лыжные трассы с пятницы, сообщается на странице курорта в Instagram.

Курорт был закрыт со второй половины дня 13 февраля из-за ураганного ветра, обильных снегопадов и в связи с высокой лавинной опасностью. Канатная дорога и трассы на горе Чегет начали работать накануне.

"На Эльбрусе работают канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2 350 м - 3 000 м), "Кругозор - Мир" (3 000 м - 35 00 м). Открыты трассы от Мира до Азау. Работает учебный склон Saby Park и служба инструкторов", - говорится в сообщении.

Между тем третья очередь канатной дороги и трассы "Гара-Баши - Мир" откроются 20 февраля. "В горах сохраняется высокая лавинная опасность, внетрассовое катание опасно для жизни, не выезжайте за пределы маркированных трасс. На канатных дорогах сохраняется масочный режим, ношение маски в кабинах обязательно", - напомнили в компании.

Из-за высокой вероятности схода лавин в Приэльбрусье власти ранее закрыли для доступа все места отдыха. Не работали канатные дороги, доступ к лыжным трассам был закрыт, нельзя было прогуливаться по тропам Азау - Терскол, Чегет - Нарзаны. Как отмечают местные власти, в это время года в Приэльбрусье собирается особенно много любителей горных лыж и сноубордистов.

Курорт "Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в 186 км от аэропорта Минеральные Воды и в 125 км от железнодорожного вокзала в Нальчике. Общая протяженность трасс - более 12 км с перепадом высот до 1,5 км. На трассах курорта возможно катание лыжников и сноубордистов различного уровня подготовки. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха (в 2020 году там побывало 424 тыс. туристов). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.