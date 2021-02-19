Яровая предложила кабмину усовершенствовать систему помощи детям с онкозаболеваниями

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вице-спикера.

"Нами сформированы предложения, которые позволят наиболее полным образом выполнить поручения президента РФ о выстраивании современной комплексной системы онкологической помощи детям от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения", - приводит пресс-служба слова Яровой.

По ее словам, анализ ситуации и "работа в ручном режиме с камчатскими семьями" показали, что сегодня не существует единого порядка действий, чтобы направлять детей из регионов на лечение в случае подозрения на онкозаболевания. "Поэтому, совместно с врачами мы провели очень детальное и содержательное обсуждение и вышли на конкретные предложения, реализация которых поможет каждому ребенку и каждой семье гарантированно получить помощь в лечении онкологических заболеваний", - подчеркнула Яровая.

Речь, в частности, о том, чтобы включить раздел, касающийся детских онкозаболеваний, в нацпроект "Здравоохранение", а также создать на базе уже существующих и новых онкологических центров 10 опорных межрегиональных референс-центров с самым высоким уровнем оборудования и компетенций. При этом на базе Центра им. Дмитрия Рогачева предлагается создать единый федеральный регистр с системой мониторинга, "чтобы обеспечить взаимодействие между всеми врачами-онкологами федеральных и региональных медучреждений для постоянного наблюдение и лечения детей".

"Предлагается ряд мер, направленных на обеспечение эффективных методов диагностики и лечения детей на региональном уровне", - отмечается в сообщении пресс-службы. Например, Яровая предлагает разработать единый общефедеральный механизм по принципу "одного обращения" в медучреждение по месту жительства с освобождением родителей ребенка от необходимости оформления медицинской документации после первичного обращения. Кроме того, предлагается упростить порядок получения квот на получение высокотехнологичной медпомощи в целях обеспечения длительного лечения ребенка без переоформления повторных заявок, а также включить протонную терапию в перечень услуг ОМС как один из эффективных методов лучевой терапии у детей.

"Учитывая специфику онкологического заболевания, возникающего в детском возрасте, предусмотреть возможность для детей с онкологическими заболеваниями после достижения ими 18-летнего возраста продолжать наблюдение и лечение в детском стационаре хотя бы в течение 3 лет, до 21 года", - отметила Яровая.