Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев опроверг информацию о своем задержании

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Депутат Народного собрания (парламента) Дагестана Джафар Абуев опроверг ТАСС информацию о его задержании правоохранительными органами.

"Я сейчас нахожусь в Москве. Никаких претензий [со стороны правоохранительных органов] ко мне не было, все это разговоры и выдумки. Наверное, кто-то вбросил эту информацию, какие-то недоброжелатели хотели скомпрометировать", - сказал Абуев ТАСС.

Ранее источники в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа сообщали, что правоохранители задержали депутата Народного собрания Дагестана Джафара Абуева в рамках дела об убийстве. Официального подтверждения этой информации не было.