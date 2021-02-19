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Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев опроверг информацию о своем задержании

Он отметил, что никаких претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Депутат Народного собрания (парламента) Дагестана Джафар Абуев опроверг ТАСС информацию о его задержании правоохранительными органами.

"Я сейчас нахожусь в Москве. Никаких претензий [со стороны правоохранительных органов] ко мне не было, все это разговоры и выдумки. Наверное, кто-то вбросил эту информацию, какие-то недоброжелатели хотели скомпрометировать", - сказал Абуев ТАСС.

Ранее источники в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа сообщали, что правоохранители задержали депутата Народного собрания Дагестана Джафара Абуева в рамках дела об убийстве. Официального подтверждения этой информации не было.

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