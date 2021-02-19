Разработчики "Спутника V" опровергли данные о некорректной заявке для одобрения в ЕС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о работе с Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в целях начала проведения экспертизы вакцины "Спутник V" для одобрения в Евросоюзе. Об этом сообщается в официальном Twitter -аккаунте разработчиков российской вакцины.

"РФПИ работает с EMA, чтобы начать постепенную экспертизу вакцины "Спутник V", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что ранее опубликованная информация о некорректной подаче заявки по "Спутник V" для одобрения в ЕС не соответствует действительности.

9 февраля представитель РФПИ заявил, что российская сторона подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" на территории Европейского союза 29 января. Позднее европейский регулятор сообщил, что не получал заявку на регистрацию "Спутника V". При этом в ЕМА утверждали, что разработчики вакцины только получили научную консультацию со стороны агентства, которая предусматривает предоставление последней регуляторной и научной информации относительно производства вакцин.