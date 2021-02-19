"Россия-1" в память о Мягкове 21 февраля покажет "Иронию судьбы, или С легким паром!"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" в память об актере Андрее Мягкове покажет комедию "Ирония судьбы, или С легким паром", сообщили в пресс-службе вещателя.

Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни.

Согласно обновленной сетке вещания, трагикомедию Эльдара Рязанова покажут 21 февраля в 13:15 мск. Телеканал НТВ 22 февраля в программе "Однажды…" покажет неопубликованное интервью с Андреем Мягковым, которое артист дал пять лет назад.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, также преподавал в Школе-студии и написал несколько книг, большую известность получил в качестве киноактера. Среди его наиболее известных работ - Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман" (1977, Эльдар Рязанов).