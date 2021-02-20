В Крыму ожидается потепление после сильных снегопадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Крымский полуостров после прошедших сильных снегопадов, из-за которых впервые был перекрыт Крымский мост, оказался в области повышенного атмосферного давления. Здесь ожидается потепление, сообщила в субботу ТАСС начальник Крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Антициклон наполнился, погода определяется областью повышенного давления, поэтому устойчивый характер погоды, без осадков. Морозы ослабевают, холодная ночь будет еще сегодня - 8-13 градусов мороза, в последующие ночи небольшие отрицательные температуры, то есть 1-6 градусов мороза. Днем температура положительная, но тоже не очень высокая - 0-5 градусов, в отдельные дни 2-7 градусов выше нуля. Вот такой характер погоды на праздничные выходные и до конца рабочей недели", - сказала Любецкая.

Она уточнила, что уровень пересохших из-за засух рек полуострова, несмотря на снегопады, остается прежним. "Пока они не восполнились, таяние снега не произошло. Реки на прежнем уровне", - добавила Любецкая.

В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта. В субботу утром все ограничения для движения легкового и грузового транспорта были сняты.

Сейчас в Симферополе солнечно, без осадков. Температура воздуха - около 0 градусов.