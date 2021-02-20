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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике

В Норильске 22 февраля станет днем траура по погибшим при обрушении на фабрике

В городе приспустят флаги, кроме того, власти города рекомендовали отменить в этот день все развлекательные мероприятия

НОРИЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. В Норильске 22 февраля станет днем траура в связи с гибелью трех человек при обрушении на обогатительной фабрике, сообщила в субботу пресс-служба мэрии Норильска.

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Что известно об обрушении на норильской фабрике

"Исполняющий обязанности главы города Норильска Михаил Шевченко подписал распоряжение об объявлении 22 февраля днем траура. В день траура будут приспущены флаги города Норильска. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач", - сообщили в пресс-службе.

В результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. 

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РоссияКрасноярский крайОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
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