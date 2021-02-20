В МВД разработали порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. МВД России разработало порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Это следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В чем суть и зачем это нужно?

Платные вытрезвители. В чем суть и зачем это нужно?

"Необходимость разработки проекта приказа МВД России обусловлена внесением <...> изменений в федеральный закон от 7 февраля 2011 года "О полиции" в части наделения сотрудников полиции правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в специализированные организации в случаях, предусмотренных этим законом", - говорится в документе. На МВД возложены полномочия доставления лиц, находящихся в состоянии опьянения, в медвытрезвители либо подразделения полиции. "Кроме того, проект содержит нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке", - указано в пояснительной записке.

Сотрудники полиции будут забирать с улиц, из транспорта и из жилья в медвытрезвители пьяных граждан, которые не могут ориентироваться в пространстве или представляют угрозу себе и окружающим, следует из документа.

В медвытрезвители попадут лица, находящиеся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

В медвытрезвители также будут доставлять лиц, находящихся в жилище в состоянии опьянения, "если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище".

В документе указано, что основными задачами полиции по доставлению пьяных граждан является "предупреждение опасности, угрожающей их жизни и здоровью, пресечение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность".

Полицейские должны будут установить личность таких граждан и проверить их по учетам. При доставке нетрезвых граждан в медицинские организации и во время осмотра их медработниками, в том числе при проведении медицинского освидетельствования, сотрудники полиции должны обеспечить безопасность медиков. При отсутствии показаний для оказания медицинской помощи в стационаре и оснований для задержания, в том числе привлечения к административной ответственности, человека отправят в медвытрезвитель либо в служебные помещения полиции.

Первая помощь

Сотрудники полиции при обнаружении пьяных, в том числе несовершеннолетних, в общественных местах при необходимости оказывают им первую помощь, в случае необходимости вызывают бригады скорой помощи. "При отсутствии возможности прибытия выездной бригады скорой медицинской помощи сотрудники полиции доставляют лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в медицинские организации <...> на служебном автотранспорте", - уточняется в документе. При этом полицейские должны убедиться в отсутствии у такого гражданина оружия. "При обнаружении у лиц, находящихся в состоянии опьянения, оружия и иных предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, или указывающих на их возможную причастность к совершению преступления <...> сотрудники полиции докладывают в дежурную часть территориального органа МВД России", - говорится в проекте приказа МВД.

В декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Создавать их будут региональные власти.​​