Платные вытрезвители. В чем суть и зачем это нужно?

22 декабря Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей. Разбираемся, как он будет работать.
В чем суть закона?
Регионы страны с 1 января 2021 года получают право создавать платные медицинские вытрезвители. Параллельно внесены поправки в закон "О полиции" — теперь полицейские могут доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и туда.
По оценке председателя профильного думского комитета Алексея Диденко, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь. При этом точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.
Один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн, отмечает, что закон не обязывает региональные власти создавать платные вытрезвители, а только дает им такие полномочия.
А почему бы просто не отправлять пьяных людей в больницы?
Предполагается, что пьяного человека осмотрит медицинский работник и решит, есть ли необходимость отправлять его в медучреждение. В вытрезвителе также необходим осмотр на предмет возможных поверхностных повреждений (например, синяки, ссадины), требующих медицинского вмешательства.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, людям в состоянии легкой и средней степени алкогольной интоксикации не требуется квалифицированная медицинская помощь — достаточно наблюдения, чтобы исключить возможность ухудшения состояния их здоровья.
При их этом содержание в медорганизациях не может быть финансово обеспечено за счет Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и влечет за собой нецелевое использование бюджетных средств.
Зачем тогда их вообще куда-то отвозить? Пьянство же не запрещено?
В пояснительной записке к законопроекту приводятся такие цифры:
- по причине алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тыс. граждан (в основном в трудоспособном возрасте), в том числе от переохлаждения на улицах — 8–10 тыс. человек. Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, они нередко становятся жертвами противоправных действий;
- в течение 2018 года было выявлено более 1 млн лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в том числе 180 тыс. лиц, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке (данные МВД);
- количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 год возросло на 34,9% (в 2017 году — 352 062, в 2018-м — 326 269, что составляет 36,4% и 35% соответственно от общего числа лиц, совершивших преступления).
А раньше как было?
Система медицинских вытрезвителей была создана еще в СССР в 30–40-х годах XX века.
В 2011 году вытрезвители были выведены из системы МВД для передачи на баланс Минздрава, однако это так и не было сделано.
В ряде субъектов РФ уже существуют специализированные муниципальные и региональные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться.