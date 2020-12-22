Платные вытрезвители. В чем суть и зачем это нужно?

Регионы страны с 1 января 2021 года получают право создавать платные медицинские вытрезвители. Параллельно внесены поправки в закон "О полиции" — теперь полицейские могут доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и туда.

По оценке председателя профильного думского комитета Алексея Диденко, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь. При этом точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.

Один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн, отмечает, что закон не обязывает региональные власти создавать платные вытрезвители, а только дает им такие полномочия.