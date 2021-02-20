Посол РФ в США сообщил, что привился от коронавируса вакциной Moderna.

В "Бессмертном полку России" прокомментировали наказание Навального по делу о клевете

Оскорбительные высказывания в адрес ветерана - это попытка сыграть на святом для многих людей, отметила сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева

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