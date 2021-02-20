{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Посол РФ в США сообщил, что привился от коронавируса вакциной Moderna

Посол РФ в США сообщил, что привился от коронавируса вакциной Moderna.

Новость дополняется

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПандемия COVID-19
В "Бессмертном полку России" прокомментировали наказание Навального по делу о клевете
Оскорбительные высказывания в адрес ветерана - это попытка сыграть на святом для многих людей, отметила сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева
Читать полностью