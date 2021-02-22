На Сахалине выявили нарушения в доме-интернате, где избили девушку

ТАСС, 22 февраля. Проверка, организованная в школе-интернате в Смирныховском районе Сахалинской области, где воспитанница получила травмы в драке, выявила нарушения. В частности, охранник не принял меры по прекращению драки, сам инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры региона.

Ранее в СМИ сообщали, что в больницу от ворот дома-интерната была доставлена избитая девушка, по публикации СК организовал проверку.

"Сегодня и.о. прокурора Смирныховского района Евгений Бутенко совместно с уполномоченным по правам ребенка в Сахалинской области Любовью Устиновской и министерством образования региона в рамках проверки, организованной по факту причинения воспитаннице ГКОУ "Школа-интернат "Радуга" телесных повреждений, провели выездные проверочные мероприятия в образовательном учреждении. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства со стороны образовательного учреждения, а также частного охранного предприятия, сотрудник которого не принял меры по прекращению драки между несовершеннолетними, факт которой зафиксирован камерами видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Помимо этого охранная деятельность осуществляется лицом, не имеющим на то разрешения, добавили в прокуратуре. Для устранения нарушений законодательства принимаются меры реагирования.