В США заявили, что политические разногласия увеличили смертность от COVID-19

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи полагает, что политические разногласия в стране привели к росту смертности от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом. В понедельник в интервью агентству Reuters он отметил, что к началу пандемии Соединенные Штаты были политически разделены, а ношение маски считалось "заявлением", но не мерой предосторожности.

"Даже при хороших условиях это представляет серьезную проблему", - сказал эксперт. По его мнению, нынешний кризис в сфере здравоохранения - это "худшее, что могло произойти со страной за 100 лет".

Фаучи считает, что некоторые губернаторы и мэры откровенно пренебрегли мерами по противодействию распространению инфекции.

Число умерших из-за коронавируса превысило в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, отметку в 500 тыс. Согласно последним данным, в стране заразились в общей сложности 28 184 218 человек. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.