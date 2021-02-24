Более 43 тыс. доз "Эпиваккороны" ввели в гражданский оборот в России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Свыше 43 тыс. доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор", введено в гражданский оборот. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в среду.

"В гражданский оборот введено 6 серий вакцины, общим количеством 43 300 доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация препаратом проводится двукратно с интервалом в 2-3 недели.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.