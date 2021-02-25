Эксперт назвал высокой вероятность регистрации вакцины "Спутник V" в Европе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств с очень большой долей вероятности сертифицирует российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", несмотря на существующие политические разногласия между Брюсселем и Москвой. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в четверг председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Стопроцентной гарантии никто не дает, но я считаю, что вероятность этого [регистрации российского препарата] очень высока. Почти что наверняка", - сказал Быстрицкий.

Специалист отметил, что рестрикции ЕС в отношении России могут быть введены, но в мире неоднократно подчеркивалось, что все эти санкции и разногласия не должны касаться общей проблемы - пандемии коронавируса. "Эту сферу признано считать святой и не трогать ее", - добавил аналитик.

Вместе с тем Быстрицкий допустил, что процесс регистрации российского препарата в Евросоюзе все же несколько затянут, однако, по его словам, ситуация не выглядит драматичной. "Европейские чиновники все процедуры и проверки, я думаю, дублируют по два раза. Не вызывает никаких сомнений, что европейское чиновничество перестраховывается. У этих чиновников есть другой страх - не соответствовать политическим заявлениям. Затягивание есть, но оно преодолимо или уже преодолено", - пояснил собеседник агентства.

О регистрации препарата

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что Европейское агентство лекарственных средств сможет сертифицировать "Спутник V", так как его высокая эффективность уже подтверждена.

Первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований, стала Венгрия. О возможности использования или производства у себя российского препарата в случае его одобрения уже высказались Австрия, Греция, Германия, Италия, Словения, Чехия, Финляндия. Власти Хорватии не исключают возможность приобретения "Спутник V" еще до одобрения ее применения Европейским агентством.