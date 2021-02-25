Кадыров заявил, что Путин лично контролировал ход спецоперации против банды Бютукаева

ГРОЗНЫЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин держал под личным контролем ход спецоперации против банды Бютукаева в Чечне.

"Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ высоко оценил итоги декабрьской спецоперации, во время которой была уничтожена последняя в Чеченской Республике организованная бандгруппа, возглавляемая Асланом Бютукаевым. Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

Глава Чечни выразил благодарность Владимиру Путину и отметил, что его внимание и поддержка стали решающим фактором в разгроме незаконного вооруженного формирования и обеспечении безопасности территории региона. "Мы искренне признательны национальному лидеру, под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм", - добавил Кадыров.

20 января Кадыров заявил об уничтожении в регионе пяти членов банды Бютукаева, включая ее лидера, причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году. Кадыров также сообщал, что уничтоженные в Чечне бандиты из группы Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность. В тот же день Путин по телефону поздравил Кадырова и других участников операции с уничтожением группы бандитов. Отмечалось, что все участники этой операции будут представлены к государственным наградам.