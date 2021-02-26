Крупнейшие российские радиохолдинги не видят в Clubhouse конкурента

Генеральный директор "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Роман Емельянов отметил, что отдельные знаменитости смогут набрать в Clubhouse относительно большую аудиторию, но ни один человек не сможет вещать 24/7. "Для этого нужна команда, а значит, затраты на производство контента начинают расти и приближаться к традиционным медиа. Если смотреть на топ российских пользователей - видим те же лица, которые популярны на других платформах и в офлайне. Новых звезд пока не появилось", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, холдинг всегда с любопытством приглядывается к новым сервисам, которые могут дать что-то свежее аудитории или сотрудникам. "В таком контексте рассматриваем и Clubhouse. Была мысль использовать его для региональных конференций и совещаний, онлайн-общения с партнерами, но никаких дополнительных инструментов, по сравнению с тем же Zoom, тут нет, а функционал урезан. С точки зрения вещания эфира, все еще хуже. Сегодня, когда набирают популярность подкасты, данная площадка, наоборот, не имеет архива, а нужную передачу нужно сидеть и ждать, как у старого доброго радиоприемника. То есть Clubhouse - это антиподкаст", - считает Емельянов.

Приватность и цензура

Емельянов также отметил, что большие вопросы у него вызывают настройки приватности. "Приложение продолжает вещать даже с заблокированным экраном. Так, однажды на протяжении получаса мои знакомые, а вместе с ними сотни посторонних людей, слушали, как я ужинаю со своей семьей", - поделился собеседник агентства.

Еще один вопрос - цензура, обратил внимание гендиректор ЕМГ: "Деятельность классических СМИ регулируется всем известными законами. Новые медиа живут по собственным правилам - пользователя могут заблокировать, то есть лишить конституционного права на свободу слова за совершенно неочевидные нарушения. Или просто на основании жалоб нескольких обиженных людей".

Емельянов считает, что эффект новизны действительно привлек интерес аудитории - сейчас немало пользователей круглые сутки соревнуются в острословии, "ходят" в соцсеть как на работу, но крупные сервисы могут быстро скопировать инструментарий, а Clubhouse может ждать забвение, как когда-то Twitcam и Periscop.

Небольшая вместимость

Главный редактор радио "Комсомольская правда" Андрей Горбунов считает, что если бы современные радиостанции занимались исключительно FM-вещанием, возможно, Clubhouse стал бы "гвоздем в крышку гроба". Однако, например, все эфиры радио "Комсомольская правда" транслируются с четырех камер на YouTube, ведущие записывают Stories для Instagram, тиктокеры снимают свои ролики прямо в студии, гости выходят в эфир по Zoom.

"В общем, как бы пафосно это ни звучало, но каждая социальная сеть, каждая новая технология сейчас, наоборот, делает радио сильнее. И Clubhouse в этом плане не исключение. Мы первое радио в России, которое устроило эфир в своей "комнате". 18 февраля там "рубились" публицист Олег Кашин и военкор "Комсомолки" Виктор Баранец. Дискуссия получилась жаркая", - сказал он. Одна "комната", по словам Горбунова, может вместить около 5 тыс. человек, а в эфире радио этот спор услышали бы миллионы.

Второй минус соцсети, говорит Горбунов, - доступ только для пользователей айфонов. Тем не менее станция в любом случае продолжит использовать соцсеть в своей работе. "Во-первых, благодаря этой площадке мы сможем привлечь молодую аудиторию. А во-вторых, мы записываем эфиры своих ведущих в Clubhouse и даем их в эфир. Вот такие мы пираты XXI века. Пока нас, кстати, не забанили", - рассказал собеседник агентства.

Недооцененность радио

Гендиректор холдинга "Русская медиагруппа" Дмитрий Медников отметил, что Clubhouse уже продемонстрировал всю недооцененность радио. "Очевидно, аудиоинформация, развлечение, познание и, как следствие, реклама - это растущий тренд. Холдинг будет присутствовать на всех цифровых платформах", - заметил он.

Со своей стороны, генеральный директор ГПМ Радио Юрий Костин говорит, что Clubhouse совершенно нельзя сравнивать с радио. "Это совсем не радио, а участники соцсетей - не радиоведущие. Давайте тогда называть радиоведущими всех пользователей WhatsApp, которые обмениваются звуковыми сообщениями, или других людей, которые пересылают звуковые файлы в других соцсетях. Это абсолютно новая история, совершенно пока еще не изученная, которая может быть полезна для конференций, обмена мнениями, опытом и, возможно, даже для получения секретной коммерческой информации. Если, конечно, использующие Clubhouse сотрудники не будут слишком вольно распоряжаться своими знаниями и той информацией, которой владеют", - сказал он.

Имиджевый инструмент и конкурент подкастов

Управляющий директор агентства SMMD и основатель Blog Selling School Анна Евневич считает, что у данной соцсети есть потенциал для роста и развития благодаря профессиональным в своей области спикерам.

"На первой волне эта монетизация будет проходить на уровне спонсирования тем или создания тематических комнат под спонсорское промо, где зарабатывает "блогер". Понятные инструменты для монетизации категории таргета появятся не раньше, чем через год стабильного прироста сети. Сейчас Clubhouse существует около 10 месяцев. Активный прирост начался только пару месяцев назад", - сказала она. Евневич считает, что как таковая площадка стала конкурентом скорее для подкастов. В то же время, говорит он, важно понимать, что как YouTube не в состоянии совсем забрать аудиторию у телевидения, так и ClubHouse не в состоянии совсем перетянуть аудиторию радиостанций - это принципиально разный алгоритм потребления контента.

"Доходы блогеров, как и в Instagram, ближайшее время будут прямо пропорциональны охватам их комнат. И пока со стороны рекламодателей они оцениваются скорее как имиджевый и PR-инструмент. Со временем, когда можно будет оценить конверсионность размещения и поставить понятные KPI перед площадкой, размеры заработка будут зависеть от качества их аудитории и нативности рекламной интеграции", - заметила управляющий директор агентства SMMD и основатель Blog Selling School.

Она также обратила внимание на то, что представители Clubhouse заявляют, что они не будут "продавать" предпочтения пользователей, а это значит, монетизация посредством рекламодателей будет пока не такой активной, как в Instagram и Facebook.

Clubhouse - соцсеть, основанная на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.