{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Замглавы МИД РФ обсудил с главой МИД Маврикия организацию поставок вакцины "Спутник V"

Стороны также обсудили активизацию политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и министр иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикия Алан Гану обсудили по телефону в пятницу оказание республике помощи в борьбе с пандемией, в том числе организацию поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах

"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-маврикийских связей, включая активизацию политического диалога, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях. Предметно обсуждена возможность оказания российской стороной содействия Маврикию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности организация поставки российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что был рассмотрен ряд аспектов подготовки очередного, второго саммита Россия - Африка, проведение которого запланировано в следующем году в одной из африканских стран.

Теги
МаврикийРоссияПандемия COVID-19
Умер главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров
Ему было 61 год
Читать полностью