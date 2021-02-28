Младший сын Лукашенко покатался на лыжах с отцом и Путиным

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай в минувший понедельник покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным после встречи лидеров двух стран в Сочи. Соответствующие кадры были показаны в воскресенье в эфире программы " Москва. Кремль. Путин " на телеканале "Россия-1".

Дорожные карты, газ и вакцины от коронавируса. О чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко

Лукашенко предложил своему сыну проложить лыжню для себя и Путина. "Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам, - сказал президент Белоруссии к сыну. - Или ты за нами?" "За вами", - ответил Николай.

После этого Лукашенко обратился к своему российскому коллеге: "Вы, наверное, не догоните его". "Поехали", - ответил Путин и тронулся с места.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в понедельник в Сочи. В ходе открытой части лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо. Кроме того, российский президент пригласил своего белорусского коллегу после рабочих переговоров покататься на горных лыжах.