Власти Франции призвали Германию не закрывать границу в районе Мозеля из-за пандемии

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Франции предостерегают Германию от закрытия границы в районе департамента Мозель, где наблюдается активное распространение южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, высказавший опасения по поводу возможных действий немецких властей.

"Немецкие власти только что классифицировали Мозель как зону активного распространения штаммов COVID-19, что подразумевает чрезвычайно строгие меры по закрытию границ", - сказал он в эфире радиостанции France Info. "Я сожалею об этом решении, потому что оно предполагает принятие серьезных мер. Мы бы этого не хотели, учитывая то, что ряд мер в этом департаменте уже действуют", - заявил Бон.

Госсекретарь сообщил, что "французские власти ведут переговоры с немецкими коллегами в связи со сложившейся ситуацией". "Мы хотим защитить 16 тыс. рабочих из Мозеля, которые направляются в Германию не по туристическими визам или по каким-то второстепенным причинам, а ездят каждый день туда на работу", - сказал Бон. "Франция хочет максимального смягчения ограничений со стороны Германии", - добавил он.

Ранее власти Франции сообщили о решении ввести санитарный контроль на границе с Германией в районе Мозеля из-за роста случаев заражения различными штаммами коронавируса в этом департаменте. Согласно принятому решению, с 1 марта каждый пересекающий границу обязан предъявить свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не более чем за 72 часа до поездки. Кроме того, в приграничной зоне будет усилено совместное патрулирование силами французской и немецкой полиции.

Согласно последним данным французских властей, с начала эпидемии в республике зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли более 86 тыс. человек.