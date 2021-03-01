В квартирах новых жилых домов начнут устанавливать пожарные извещатели

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Квартиры в новостройках и домах многодетных семей с 1 марта в обязательном порядке начнут оборудовать пожарными извещателями, которые подают звуковой сигнал в случае появления дыма в помещении. Соответствующий свод противопожарных правил вступил в силу в понедельник.

В документе говорится, что жилые помещения, прихожие и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми извещателями вне зависимости от этажности здания. Это же касается одноквартирных и блочных жилых домов.

Как пояснил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, требование установки пожарной сигнализации и специальных датчиков касается строящихся домов. "С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведенных жилых помещениях квартир", - сказал он.

Свод правил также обязывает устанавливать пожарные извещатели в домах многодетных семей. МЧС совместно с региональными властями уже несколько лет проводит кампанию по установке датчиков в жилье многодетных семей. По данным МЧС, смонтировано уже 417 тыс. таких устройств, однако их требуется установить в 10 раз больше. Благодаря срабатыванию пожарных извещателей за три года было спасено более 1,2 тыс. человек, включая свыше 600 детей. Такие датчики в жилье многодетных семей устанавливаются бесплатно. В новостройках их будут монтировать застройщики.

Ранее датчики устанавливали только в зонах общего пользования в многоквартирных домах выше 28 м, то есть выше девяти этажей. По словам Еникеева, автономные извещатели успешно используются, например, в Канаде, где гибель в жилье после их установки за год снизилась на 80%. Он не исключил, что автономные пожарные извещатели в будущем будут обязательны для установки во всех квартирах многоэтажных жилых домов, не оборудованных системой пожарной сигнализации.

Еще до вступления свода правил в силу активизировались мошенники, которые стали угрожать штрафами, заставляя покупать пожарные извещатели по ценам, в несколько десятков раз выше реальных. "Никаких обязательств со стороны граждан по оборудованию извещателями своего жилья нет. Установка этих приборов со стороны граждан добровольна", - сообщили в пресс-службе МЧС. Там добавили, что рыночная стоимость прибора - около 300 рублей, сотрудники МЧС не занимаются продажей пожарных извещателей.