В Минприроды рассмотрят предложения по снижению объема пластиковых отходов в заповедниках

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минприроды России в ближайшее время рассмотрит предложения по снижению объема пластиковых отходов в заповедниках и национальных парках. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

"Минприроды России и публично-правовой компанией "РЭО" разработан комплекс мер по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на ООПТ федерального значения. В ближайшее время предложения будут детально рассмотрены на площадке Минприроды России", - говорится в сообщении.

Президент России поручил правительству к 1 марта совместно с РЭО при участии экспертных организаций разработать и утвердить меры для уменьшения загрязнения отходами особо охраняемых природных территорий, в том числе минимизировать использование там пластиковой упаковки.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.