Глава ФМБА рассказала о клинических испытаниях препарата против коронавируса "Мир-19"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата от коронавируса прямого действия "Мир-19" к середине марта. Об этом сообщила в понедельник руководитель ведомства Вероника Скворцова.

"30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования - все уже закончено было, вся доклиника. Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты. Но с учетом того, что это новая молекула - она новая и запатентованная и аналогов не имеет, - мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Скворцова пояснила, что препарат основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. Он получил название "Мир-19". "Потому что микроРНК, во-первых, абсолютно безопасный для человека, он не влияет на геном человека, он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус (в экспериментах на животных в 10 тыс. раз снижается вирусоносительство), но, кроме того, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", - отметила руководитель ФМБА.

Скворцова сообщила, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной ФМБА, начнутся в июле.

"Сейчас получена первая рецептура этого препарата, кандидатный препарат. Мы в настоящее время готовимся к клиническим исследованиям. Очень надеемся, что ко второй половине этого года мы выйдем на клинические исследования", - сказала она.

По словам главы ФМБА, первая и вторая фазы будут объединены, потому что это разрешается протоколом испытания вакцин.

Она также уточнила, что клеточный иммунитет может держаться от 13 до 17 лет.

"Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет - годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет", - сказала Скворцова.