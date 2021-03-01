Додон не исключил, что Молдавия получит доступ к "Спутнику V" в течение двух недель

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" может быть доставлена в Молдавию в течение двух недель. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон, который ранее обращался к РФ за содействием в получении этого препарата.

"Сейчас предпринимается много усилий, чтобы эта вакцина поступила в Молдавию на этой неделе или на следующей", - сказал Додон. По его словам, пока неизвестно, будут ли это закупки со стороны государства, частной компании или помощь со стороны Москвы.

В конце прошлого года Додон и находившийся на посту премьер-министра Молдавии Ион Кику обратились к РФ и другим странам за содействием в получении вакцины, однако после президентских выборов в ноябре прошлого года в Молдавии произошел политический кризис. Правительство Кику ушло в отставку на фоне акций протеста проевропейской оппозиции. Как отметил Додон, со стороны проевропейских политиков в Кишиневе лоббируются западные вакцины от коронавируса.

В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты республики не смогли предоставить ТАСС информацию о переговорах с российской стороной по вопросу закупки вакцины. Однако известно, что на сегодняшний день республика получила в качестве помощи 21 600 тыс. доз препарата AstraZeneca со стороны правительства Румынии. Кроме того, в начале марта здесь ожидают еще около 14,4 тыс. доз вакцины через международный механизм COVAX. К этому времени в Молдавии были также одобрены к применению препараты "Спутник V", Pfizer и AstraZeneca.

Согласно национальной программе вакцинации от коронавируса, на первом этапе препарат получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан и госслужащих, на третьем этапе - остального населения. По словам Додона, Молдавии потребуется как около 1 млн доз вакцины от коронавируса.