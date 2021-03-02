МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Основной период ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, экзамен по русскому языку планируется провести в два дня - 3 и 4 июня. Проект расписания, подготовленный Минпросвещения РФ и Рособрнадзором, размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить следующее расписание проведения Единого государственного экзамена в 2021 году: <…> 31 мая (понедельник) - география, литература, химия; 3 июня (четверг) - русский язык; 4 июня (пятница) - русский язык", - следует из документа.

Отмечается, что экзамен по профильной математике планируется провести 7 июня, по истории и физике - 11 июня, по обществознанию - 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, как ожидается, пройдет 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике состоится 24 и 25 июня.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ предполагается назначить на 28, 29 июня и 2 июля, в дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день - 17 июля.