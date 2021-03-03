Superjob назвал самые частые промахи в рабочих видеоконференциях на удаленке

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Самыми частыми неприятными инцидентами в рабочих видеоконференциях на удаленке были использование нецензурной лексики и несоблюдение дресс-кода. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Каждый восьмой россиянин, участвовавший в рабочих видеоконференциях, был свидетелем досадных промахов коллег в онлайн-эфире или допускал их сам. Самые частые проколы - использование нецензурной лексики и домашняя одежда", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что в первое время новый формат работы вызывал затруднения: 13% опрошенных признались, что допускали проколы на видеоконференциях или наблюдали их у коллег. С мужчинами подобное случалось чаще, чем с женщинами - 15% против 12%. В досадных ошибках на видеоконференциях чаще признаются опрошенные в возрасте до 34 лет - 15%. Однако более чем половине участников видеоконференций - 56% - удалось избежать подобных промахов.

Среди наиболее частых нештатных ситуаций, респонденты назвали использование мата, отсутствие дресс-кода либо домашнюю обстановку на заднем фоне. Опрошенные поделились, что забывали выключить микрофон или камеру, путали имена коллег или руководителей, а также допускали неграмотную речь.

"Помимо этого, участники конференций рассказали о частых случаях скучного и занудного изложения информации с излишним использованием профессиональных терминов. Достаточно распространенной является и ситуация, когда выступающий не настроил заранее презентацию", - следует из опроса.

Исследование проводилось 8-19 февраля текущего года во всех округах РФ в 355 населенных пунктах. В нем приняли участие свыше 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, участвовавших в видеоконференциях на работе.