Тревожные признаки новой волны. Темпы распространения коронавируса в Европе вновь возросли

По данным ВОЗ на 2 марта, за предыдущие сутки в Европе выявили более 104 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что составило около 40% от общемирового суточного прироста.

На фоне роста заболеваемости все большее число европейских государств проявляют интерес к российской вакцине "Спутник V". Власти некоторых стран Восточной и Центральной Европы полагают, что ее применение позволило бы более надежно и быстро защитить население в условиях нехватки вакцин западного производства, применение которых было одобрено Евросоюзом.

Тревожная статистика

В настоящее время в мире насчитывается 21 государство с более чем миллионом инфицированных, девять из них находятся в европейском регионе: Великобритания (4,19 млн), Франция (3,78 млн), Испания (3,13 млн), Италия (2,95 млн), Германия (2,46 млн), Польша (1,72 млн), Украина (1,36 млн), Чехия (1,27 млн), Нидерланды (1,09 млн).

При этом по численности заразившихся на 100 тыс. жителей самые высокие показатели в Черногории (12,2 тыс.), Чехии (11,8 тыс.).

Самое большое среди стран Европы число умерших из-за коронавируса в Великобритании (123,3 тыс.), Италии (98,3 тыс.) и Франции (87,2 тыс.). В расчете на 100 тыс. населения выше всего смертность в Чехии (195 умерших), Бельгии (190), Словении (185) и Великобритании (181).

Заболеваемость и карантины

Согласно данным ВОЗ и национальных ведомств, наиболее сложная эпидемическая обстановка складывается в Польше, Чехии и Словакии, где после заметного спада в январе и первой половине февраля кривая заболеваемости затем снова резко пошла вверх. В Польше и Чехии ежедневно выявляют более 10 тыс. случаев заражения, в Словакии - свыше 2,5 тыс.

Тенденция к росту темпов распространения инфекции наблюдается также во Франции, Италии, Швеции. В Великобритании, Германии и Испании, напротив, происходит устойчивое снижение числа новых заразившихся после пиковых значений конца прошлого - начала текущего года.

Практически во всех европейских странах действуют карантинные ограничения, которые периодически пересматриваются в ту или иную сторону в зависимости от развития эпидемической ситуации. Например, Чехия и Словакия с 1 марта значительно ужесточили ограничительные меры. Такую возможность рассматривают также власти Франции и Италии. В Германии и Великобритании, напротив, планируют приступить к постепенной отмене запретов, а в Хорватии и на Кипре часть ограничений уже смягчили.

Интерес к вакцине из России

Рост заболеваемости и нехватка вакцин западного производства, прошедших регистрацию в Евросоюзе (американские Pfizer и Moderna и британско-шведская AstraZeneca), подталкивают все новые европейские государства к рассмотрению перспектив закупки российского препарата "Спутник V".