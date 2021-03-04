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В МЧС советуют водителям не выходить из застрявшей машины на дороге в метель

В этой ситуации необходимо ждать помощь, не выходя из автомобиля, добавили в ведомстве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты МЧС России советуют водителям, чей автомобиль застрял на дороге в метель, ждать помощь, не выходя из него. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Ждать помощи нужно только внутри автомобиля. Если автомобиль сломался, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками или повесьте на антенну яркую ткань", - советуют в МЧС. Если из машины все же нужно выйти, необходимо в этом случае оставаться в зоне видимости. Перемещаться в метель и снег в автомобиле следует лишь по большим трассам и шоссе.

В МЧС также призвали водителей, отправляющихся в дорогу в непогоду, позаботиться о том, чтобы мобильный телефон был максимально заряжен. "Держать его лучше в тепле, так он дольше сохранит заряд", - рассказали в министерстве. Спасатели также советуют взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем и продукты питания.

В МЧС напомнили, что вызвать спасателей можно по телефону 112, звонок осуществляется даже при нулевом балансе.

По данным МЧС, с начала года было зафиксировано 14 ситуаций, когда на территории ряда регионов России наблюдалась непогода. В связи с этим около 80 раз вводились ограничения движения на автодорогах страны. Для оказания помощи водителям МЧС были развернуты пункты обогрева и питания. Также специалисты ведомства вытаскивали застрявшие в снегу большегрузные машины и буксировали их.

Сейчас в России снег и метель наблюдаются на территории Мурманской, Оренбургской областей и в Камчатском крае. Движение транспорта ограничено на пяти участках автодорог Камчатки.

Теги
РоссияКамчатский крайМурманская областьОренбургская область
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