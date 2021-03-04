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Пандемия COVID-19
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Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины "Спутник V"

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, одобрение EMA позволит обеспечить препаратом 50 млн жителей Евросоюза, начиная с июня
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств", - указано в сообщении.

Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 млн жителей ЕС, начиная с июня 2021 года. "Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 млн жителей ЕС, начиная с июня 2021 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что несколько государств ЕС уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

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