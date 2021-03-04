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Пандемия COVID-19

ВОЗ предложила изучить несколько факторов, прежде чем вводить паспорта вакцинации

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что пока не до конца ясно, на какой период вакцина предоставляет иммунитет

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны внимательно рассмотреть целый ряд факторов, прежде чем вводить паспорта вакцинации от COVID-19 для путешествий. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

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"ВОЗ в целом не рекомендует подобные паспорта, но, как мы уже видим, это будет неизбежным. Поэтому мы оцениваем осуществимость и желательность такого требования, принимая во внимание различные факторы. Прежде всего, с научной точки зрения, на какой период вакцина предоставляет иммунитет, это пока не до конца ясно. И еще, если вы получили прививку, она защищает вас, но не обязательно останавливает передачу инфекции от вакцинированного еще кому-нибудь", - сказал он.

Клюге также отметил, что доступность и нехватка вакцин может способствовать неравенству, что является этической и юридической проблемами. В любом случае, по его словам, подобный паспорт должен быть цифровым.

"Если страны будут продолжать [работать над введением паспортов], необходимо согласование и достаточная распространенность, иначе это не будет работать, - добавил он. - Мы рекомендуем не паспорта, а сертификаты вакцинации. И надо принять во внимание ряд вопросов".

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