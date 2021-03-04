Путин принял приглашение посетить конный клуб и попросил не приписывать ему этот "дворец"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить новый реабилитационный досуговый центр на базе конно-спортивного клуба в Ленинградской области, призвав только не приписывать ему этот "дворец".

Как рассказала по видеосвязи на встрече главы государства с участниками акции "Мы вместе" представитель конно-спортивного клуба "Новополье" Анна Лаппе, толчок к достройке центра реабилитации на территории этого клуба был дан после прошлогоднего президентского поручения, и возведение объекта уже близко к завершению.

Пользуясь случаем, Лаппе, за спиной которой виднелось строящееся здание, пригласила Путина на открытие этого центра, отметив, что он находится всего в 2 км от Стрельны (где расположена петербургская государственная резиденция - Константиновский дворец).

"Выглядит как еще один дворец", - оценил Путин строение, пообещав приехать. "Только мне его не переписывайте, договорились?" - с иронией добавил президент.

Конно-спортивный клуб "Новополье" с 2008 года проводит реабилитацию для детей с помощью иппотерапии. Весной 2017 года его администрация начала строительство многофункционального комплекса, который позволит внедрить современные развивающие и реабилитационные программы для семей с детьми-инвалидами. Собственных средств для завершения строительства клубу не хватало.

В конце июня 2020 года в ходе онлайн-встречи президента с участниками акции "Мы вместе" к Путину обратилась 97-летняя ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, ранее собравшая 4,5 млн рублей на помощь семьям врачей, умерших от коронавируса. Она попросила у главы государства помощи в строительстве реабилитационного центра "Сердце" на базе конно-спортивного комплекса рядом с Петербургом. Президент пообещал оказать поддержку. Строительство началось в сентябре.