Путин: нужно разобраться с влиянием пособий детям с инвалидностью на получение иных выплат

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство России должно будет разобраться с ситуацией, когда пособия на детей с инвалидностью влияют на возможность получения семьями выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Он напомнил, что выплаты на детей от трех до семи лет положены семьям, где общий доход на человека меньше прожиточного минимума. При этом, когда семья получает деньги на ребенка с инвалидностью, то уровень ее дохода становится выше и это уже может влиять на получение дополнительных выплат на детей.

"Обязательно поручу правительству с этим разобраться, потому что сама мера, которая была в свое время мною предложена и реализована (выплаты на детей от трех до семи лет), направлена на то, чтобы поддержать семьи с небольшими доходами, воспитывающие детей. А если речь идет о том, что в семье есть ребенок-инвалид, то тогда, конечно, такие семьи требуют особого внимания со стороны государства", - сказал Путин. По его словам, кабмин займется этим вопросом в ближайшее время.