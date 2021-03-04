Путин пообещал подумать над сроками проведения прямой линии с россиянами

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал подумать, когда лучше в этом году провести прямую линию с гражданами страны.

На встрече в четверг с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" к главе государства обратился один из волонтеров, принимавший участие в обработке вопросов, поступавших к общению Путина с россиянами. Он рассказал, что на данный момент практически все обращения обработаны, поэтому попросил в этом году провести прямую линию пораньше. "Что касается сроков проведения, то я об этом подумаю", - заверил президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает обработать сотни тысяч запросов, поступающих для прямой линии. При этом Путин заметил, что это помощь не столько президенту, сколько тем людям, которые к нему обращаются. А для волонтеров это возможность получить направление для реальной работы. "Когда реальные обращения приходят к главе государства, то ясно, что у людей наболело. На миллионы вопросов даже при помощи моих помощников, сотрудников и даже сил правительства ответить просто нереально, а когда включаются в эту работу тысячи людей, тогда становится очевидным, что это можно сделать", - отметил Путин.