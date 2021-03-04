Путин похвалил руководство Курской области за внимание к волонтерскому движению

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в четверг к главе государства обратилась координатор Рыльского отделения "Волонтеры-медики" Наталья Кардашова, которая рассказала о внимании к активистам со стороны местных властей. "По поводу вашего главы района и региона - тоже молодцы, они не забывают таких, как вы", - обратился к Кардашовой Путин. "Я для себя пометил это, просто молодцы!" - сказал президент.

Также глава государства отметил помощь байкерского сообщества тем, кто в период пандемии нуждается в поддержке. "У нас байкерское движение особое, оно патриотическое, я со многими из них дружу и хочу передать всему движению самые наилучшие пожелания и благодарность за все, что они делают по патриотическому воспитанию молодых людей", - сказал Путин.

Особые слова благодарности президент адресовал ветеранам войны и труженикам тыла. "Это мы должны выражать им благодарность за то, что они делали и в период Великой Отечественной, и в период восстановления страны после войны. Это огромный труд и отдача себя целиком в эти тяжелейшие для страны годы", - подчеркнул Путин. Он назвал чрезвычайно важной помощь волонтеров именно этим категориям граждан.