Первая пандемия цифровой эпохи: как она изменила систему здравоохранения

Пандемические изменения коснулись всех без исключения областей медицины. Все силы были брошены на борьбу с распространением нового заболевания, в результате чего темпы цифровизации пришлось увеличить до максимальных, а тест-системы для диагностирования ковида и вакцины против него были созданы в рекордно короткие сроки. Среди неожиданных эффектов пандемии оказалась, например, рекордно низкая распространенность заболеваемости гриппом в мире

Цифровизация здравоохранения Одной из отличительных особенностей нынешней пандемии является то, что она оказалась первой такого масштаба в эпоху глобальной цифровизации. С одной стороны, информация о коронавирусе распространялась очень стремительно и этим процессом необходимо было управлять, предоставляя надежную, качественную и своевременную информацию, чтобы предупредить распространение фейков, домыслов и непроверенных данных, которые могут спровоцировать панику. С другой — именно глобальная цифровизация позволила ученым всего мира максимально быстро объединиться и оперативно обмениваться новыми данными, чтобы государства могли выработать оптимальную тактику для спасения максимального числа человеческих жизней и наилучшую стратегию для победы над эпидемией. Еще одним эффектом пандемии в глобальном масштабе стал резко увеличившийся темп цифровизации здравоохранения. Так как коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, первоочередной задачей до создания вакцины было максимально снизить риски передачи инфекции. Помимо социального дистанцирования в обычной жизни важно было максимально обезопасить от COVID-19 всех людей с ослабленным здоровьем, когда они обращаются в медицинские организации.

Цифровые больничные, резко возросшее число телемедицинских консультаций, в том числе с зарубежными специалистами, переход на цифровые форматы проведения врачебных консилиумов, совещаний в медорганизациях, курсов повышения квалификации и форумов для медицинских специалистов позволили не только сократить очные контакты, чтобы не подвергать риску ни врачей, ни пациентов, но и сэкономили массу времени

Диагностика и вакцины Цифровизация и накопленный опыт научных разработок позволили не только расшифровать геном коронавируса в рекордные сроки — на это ушло меньше месяца, — но и максимально быстро разработать тест-системы и создать вакцину. Даже 20 лет назад такие темпы сложно было представить, а если сравнить с пандемией гриппа, которую называют испанкой, тогда от момента ее завершения до создания вакцины прошло более 15 лет. Сейчас все ключевые события в науке случились в течение первого же года с момента начала распространения инфекции.

Описание Цифровизация и накопленный опыт научных разработок позволили максимально быстро разработать тест-системы и создать вакцину © AP Photo/Ramon Espinosa

Пандемия привела к масштабному использованию КТ-томографов для подтверждения ковида. Применение в будущем такой диагностики инфекционных заболеваний может способствовать более широкому применению КТ для диагностики различных инфекционных заболеваний. Однако результаты этого опыта, оценка плюсов и минусов, а также возможность его внедрения в рутинную практику после пандемии предстоит в ближайшее время изучить. Бюджетным системам оказалось проще По оценкам экспертов, мобилизация здравоохранения выявила главное: у централизованной модели системы здравоохранения, в основе которой лежит бюджетная и смешанная модели финансирования, был больший потенциал, чтобы быстрее взять под контроль распространение коронавирусной инфекции.

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Как отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, финансирование лечения в России за счет средств из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (а не из частных средств граждан, например) позволило напрямую и без лишних проволочек оплачивать увеличивающиеся объемы медицинской помощи. Не последнюю роль в этом сыграли и принципы, на которых действует отечественная система здравоохранения, сформулированные одним из организаторов системы здравоохранения Николаем Семашко, — так называемая система Семашко. Эта система основана на единых принципах организации и централизации здравоохранения, что и позволило быстро мобилизовать разные службы под новые задачи в условиях чрезвычайной ситуации. Ситуация в онкологии Взрывной рост заболеваемости прошлой весной привел к резкому увеличению нагрузки на все медицинские организации вне зависимости от профиля. По убеждению главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна, онкологическая служба в РФ выстояла в период пандемии во многом потому, что всегда была отдельной специализированной службой. При этом во многих странах, где онкологический стационар является частью многопрофильного учреждения, оказание медицинской помощи пациентам с раком существенно осложнилось в пандемию. Это происходило в том числе из-за того, что все реанимационные отделения в многопрофильном стационаре оказывались переполненными пациентами с COVID-19.

Общемировой тенденцией стало резкое сокращение объемов выявляемости онкологических заболеваний, в том числе на ранних стадиях. Из-за пандемии сократились скрининговые программы почти во всех странах мира, где-то снижение составило 50%. Причиной стали как ограничительные мероприятия, которые государства вводили для прекращения передачи вируса и помощи тем, кто уже заболел, так и тот факт, что люди старались реже в пандемию обращаться за медицинской помощью, в том числе и для профилактического осмотра