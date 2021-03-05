Еврокомиссия заявила, что страны ЕС имеют право покупать "Спутник V"

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Страны ЕС имеют все юридические права приобретать российскую или китайскую вакцину, при этом всю ответственность за последствия их применения они будут нести сами. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Страны - члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин (в него включены 6 западных компаний - прим. ТАСС)", - заявил Мамер, отвечая на вопрос о закупках странами ЕС российской вакцины. Мамер подчеркнул, что страны ЕС, разрешая применение этих вакцин на национальном уровне, "сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин".

Европейское агентство лекарственных средств сообщило в четверг, что начало процедуру последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Как отметил в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение европейским регулятором позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.