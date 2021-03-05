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На первой линии метро Петербурга восстановили движение поездов

Ранее поезда не ходили от станции "Автово" до станции "Площадь Восстания" из-за падения на пути пассажира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Движение поездов по Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена, которое было ограничено из-за падения пассажира на рельсы на станции "Пушкинская", восстановлено. Об этом сообщили в пятницу в Telegram-канале подземки.

"Движение поездов на 1-й линии осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается", - говорится в сообщении. Также отмечается, что станция метро "Проспект Ветеранов", которая в 17:08 была закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, вновь открыта.

С 16:57 движение по первой линии метро от станции "Площадь Восстания" до "Автово" было остановлено из-за падения пассажира на путь станции метро "Пушкинская". Движение по красной ветке осуществлялось на участках Проспект Ветеранов - Автово и Площадь Восстания - Девяткино.

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